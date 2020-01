Solidarietà, cento grandi cuori dal borgo all’Albania

SONCINO (21 gennaio 2020) - La solidarietà vive e vince in quel di Gallignano. Risultato straordinario per la cena di Sant'Antonio - a cui hanno partecipato più di cento persone - tradizionale appuntamento benefico della frazione maggiore organizzato dal gruppo Fabio Moreni: non soltanto in una sola sera sono stati raccolti 2.200 euro che saranno destinati alla costruzione della parrocchiale nella missione di Puke, in Albania, ma tra gli ospiti, con grande stupore e soddisfazione di tutti, si è presentato proprio il missionario cremonese don Giovanni Fiocchi, di ritorno da oltre mare. Entusiasta il presidente degli organizzatori Davide Pagliarini: «Un successo, siamo molto contenti».

