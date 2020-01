Autotreno tamponato con violenza da mini suv, un ferito lieve

SONCINO (17 gennaio 2020) - Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, lungo la statale 498 che dalla frazione maggiore di Gallignano porta a Soncino. Pochi minuti dopo le 9 un autotreno che procedeva in direzione del borgo è stato improvvisamente tamponato da un mini suv. Il tir ha leggermente rallentato, spiega il conducente 41enne, "perché avevo appena cambiato marcia". L’auto che procedeva subito dietro al camion l’ha impattato con violenza causando l’attivazione simultanea di tutti gli airbag. Il 31enne del posto è rimasto schiacciato nell’abitacolo ed è rimasto ferito a una mano, restando però cosciente fino all’arrivo dei soccorsi della Croce Verde di Crema che l’hanno medicato sul posto. Sulla scena del sinistro dapprima la polizia locale soncinese per deviare il traffico e in seguito i carabinieri di via Milano che si sono occupati dei rilievi. La dinamica è ancora al vaglio dell’Arma ma una delle cause potrebbe essere stata la fitta nebbia che non permetteva di vedere a un palmo dal naso.

