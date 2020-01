Parco Oglio, pulizia e recupero di quasi 80 mila alberi

SONCINO/ORZINUOVI (17 gennaio 2020) - Quasi ottantamila alberi da smaltire e ripiantare, un costo stimato di 350mila euro e il tempo che stringe sempre di più. Dopo il nubifragio che ha letteralmente devastato il Parco dell’Oglio, a sei mesi di distanza, arriva finalmente il via libera degli Ster (uffici territoriali della Regione, ndr) di Cremona, Bergamo e Brescia all’operazione di recupero voluta da Luigi Ferrari e dal suo team. Tante le difficoltà, ma il presidente della riserva è fiducioso: «Purtroppo i tempi si sono prolungati tanto da rendere rischiosa una ripiantumazione a marzo. Di conseguenza in primavera penseremo a rimuovere i tronchi da strade e sentieri, mentre per piantare gli alberi bisognerà aspettare il prossimo autunno. Servirà molto lavoro ma non ci fermeremo. Il Parco deve rinascere».

