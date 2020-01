Avis, anno record: agli ospedali 1.800 sacche

SONCINO (10 gennaio 2020) - Il sessantacinquesimo anno dalla fondazione dell’Avis Soncino si conclude con un successo straordinario e i numeri delle donazioni e dei donatori che impennano vertiginosamente. L’associazione più grande del paese oggi conta 720 volontari del sangue e mette a disposizione degli ospedali vicini oltre quasi 2mila sacche per la plasmaferesi all’anno. Un grande traguardo per la realtà fondata da Ettore Nobilini e oggi guidata da Nicola Valcarenghi che racconta orgogliosamente la crescita dei suoi: «Devo ringraziare tutti i donatori, i collaboratori, la Croce Verde e i 66 nuovi soci iscritti nel 2019 che sono tutti giovani. Anche nel 2019 sono state consegnate le borse di studio Avis, in memoria dei presidenti Bruno Vanoli e Angelo Fortini assegnate a Matteo Agnesi, Michele Pagliarini, Alessandro Bonetti, Davide Piccioni e Camilla Ruggeri. Il loro esempio la dice lunga sulla capacità di essere generosi senza nulla togliere all'impegno scolastico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO