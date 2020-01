Via alla riparazione di 47 lampioni guasti

SONCINO (2 gennaio 2020) - Un 2020 più luminoso per il borgo, letteralmente. Il Comune ha dato il via a una maxi operazione di messa in sicurezza delle strade cittadine con la riparazione dei 47 punti luce attualmente non funzionanti. I lavori che saranno portati a termine nei prossimi giorni potrebbero essere gli ultimi di questo tipo, o almeno così sperano contribuenti e amministratori, visto che il paese si doterà di un nuovo sistema di illuminazione pubblica hi-tech.

Sono 47 le strade attualmente buie o poco illuminate distribuite fra capoluogo e frazioni che a breve torneranno a garantire a pedoni e automobilisti camminate e guide più sicure col ripristino dei lampioni danneggiati. Lo scrive il municipio in una nota con cui ha incaricato ufficialmente la ditta Bianchini di Milano per l’immediato intervento.

