Sospensione temporanea della circolazione stradale lungo la SP89 e la SP20

CASTELLEONE (9 dicembre 2019) - La Provincia di Cremona, vista la richiesta della GCF Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. di sospensione della circolazione stradale lungo la SP89 “Di Crema” e la SP20 “Castelleone – Casaletto di Sopra” in corrispondenza dei passaggi a livello, per eseguire i lavori di rinnovamento e risanamento dei binari, ha disposto di sospendere temporaneamente la circolazione stradale lungo la SP89 “Di Crema” in prossimità del km 0+918 in territorio comunale di Castelleone dalle ore 21 del 09/12/2019 alle ore 10 del 16/12/2019 e lungo la SP20 “Castelleone – Casaletto di Sopra” in prossimità del km 10+120 in territorio comunale di Castelleone dalle ore 21 del 10/12/2019 alle ore 10 del 17/12/2019. I veicoli provenienti da Fiesco diretti a Castelleone dovranno utilizzare come percorso alternativo la SP24 fino a Soresina indi proseguire lungo la SP84 fino ad immettersi lungo la SPEXSS415 e proseguire in direzione Castelleone. In senso contrario dovranno procedere i veicoli provenienti da Castelleone diretti a Fiesco/Soresina.

