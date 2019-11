Alunni e rebus del dopo medie

CREMA (28 novembre 2019) - Arrivano in pullman, accompagnati dai loro insegnanti. Entrano nell’ampio corridoio centrale della Multisala Portanova di via Indipendenza e iniziano il loro giro per gli stand allestiti dalle scuole superiori, alla ricerca di informazioni e di dépliant e con la speranza di capire quale sia il corso più interessante da frequentare il prossimo anno. Sono i ragazzi delle scuole medie che si sono iscritti all’edizione 2019 di Link, l’iniziativa di orientamento organizzata come sempre dall’Orientagiovani del Comune. In tre giorni, ieri, oggi e domani, ne passeranno esattamente 1.041, appartenenti alle medie Vailati, Abbado di Ombriano, Galmozzi e Dante Alighieri di Crema, di Credera-Rubbiano, Castelleone, Romanengo, Bagnolo Cremasco, Vaiano, Montodine, Soncino, Trigolo, Offanengo, Sergnano e Capralba. Ciascun istituto superiore è presente con alcuni docenti e alunni, che si alternano nell’illustrare la loro offerta. A turno, poi, a orari stabiliti, ogni scuola ha a disposizione una delle cinque sale del cinema per presentarsi ai visitatori. Le realtà che hanno deciso di mettersi in vetrina sono: Pacioli, Racchetti-Da Vinci, Sraffa-Marazzi, Munari, Galilei, Stanga, scuola Casearia di Pandino, Ispe, Cr Forma, Cfp Canossa, liceo Shakespeare, liceo Dante Alighieri, scuola edile cremonese, istituto aeronautico Locatelli di Bergamo e ente di formazione Inchiostro di Soncino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO