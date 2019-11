Crolla il tetto di una casa, per fortuna nessun ferito

SONCINO (27 novembre 2019) - Crollo, paura ma per fortuna nessun ferito in vicolo San Rocco a Soncino dove questa mattina, poco dopo le 10, il tetto di una casa ha improvvisamente ceduto. I residenti allarmati hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco che sono partiti da Crema con un’autopompa e una jeep di supporto. I pompieri hanno interdetto l’area e messo in sicurezza la struttura rimuovendo cioè che rimaneva della copertura. Le cause del crollo, hanno spiegato gli uomini sul posto, sono da ricercarsi nella mancata manutenzione. L’abitazione, infatti, risulta disabitata da anni e le riparazioni ordinarie sarebbero a carico del Comune.

