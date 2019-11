Scontro fra auto, coinvolte sei persone: due in ospedale

SONCINO (22 novembre 2019) - Scontro fra auto all’incrocio tra via XXV Aprile e via Bergamo, sulla circonvallazione di Soncino. L’incidente, avvenuto poco dopo le 21 di ieri sera ha visto coinvolte sei persone ma solo due, un conducente 38enne e una ragazza di 18 anni di Borgo San Giacomo, sono stati trasportati all’ospedale di Crema per accertamenti e poi subito dimessi. La dinamica è al vaglio dei carabinieri cremaschi: secondo le prime ricostruzioni la causa sarebbe una mancata precedenza forse originata dallo spegnimento del semaforo che regola l’incrocio. La circolazione è ripresa regolarmente solo dopo le 23, quando i mezzi sono stati finalmente rimossi.

