Lavori stradali ultimati, bimbi a scuola in sicurezza

CASTELLEONE (22 novembre 2019) - La rotatoria è ultimata, la pista ciclabile ha finalmente le prime protezioni, e al centro dell’incrocio è stato previsto anche un dosso (al momento invisibile) per contrastare l’alta velocità. La messa in sicurezza dell’area delle scuole è quasi completa. Iniziata prima dell’estate, ha coinvolto tre arterie fondamentali della viabilità cittadina come via Cappi, via Castelmanzano e via Beccadello, strade lungo le quali si affacciano tre sedi delle elementari (due del Sentati, una della Canossa), la scuola dell’infanzia, l’asilo nido, la piscina e pure la Fondazione Brunenghi. La trasformazione maggiore è stata la nascita di un rondò all’innesto delle tre vie: i lavori sono durati circa quattro mesi e, a causa del cantiere, hanno inevitabilmente aumentato i volumi di traffico su tratti secondari come via Rancati e via Baluardo, in particolare agli sbocchi su via Castelmanzano, dove nel corso dell’estate si è registrato un anomalo numero d’incidenti. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale guidata da Pietro Fiori.

