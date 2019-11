Asfalto nuovo, ma senza luci e strisce: Paullese da paura

CAPPELLA CANTONE (19 novembre 2019) - C’è una Paullese che mette paura. Quella a quattro corsie, scorrevole e super illuminata, tra Crema e Milano dista sì e no una ventina di chilometri, eppure sembra un’altra strada, un altro mondo; avvicinandosi a Cremona, nel tratto compreso tra Cappella Cantone e Grumello, non solo scompaiono le luci, da qualche giorno mancano anche le strisce sull’asfalto e ogni qualsivoglia punto di riferimento. Per chi la percorre di sera, viaggiare diventa vagare. E quando al buio si associano anche le condizioni di scarsa visibilità come la pioggia e la nebbia, il senso di smarrimento si trasforma in pericolo. Finora incidenti non se ne sono verificati, ma la sensazione d’insicurezza è palpabile. Il problema sussiste da poco, dagli ultimi giorni della scorsa settimana, quando la Provincia ha iniziato i lavori per la posa del nuovo manto stradale. «Siamo consapevoli dei disagi – fanno sapere dagli uffici del settore Viabilità della Provincia – ma la segnaletica orizzontale non è stata ancora tracciata a causa del maltempo. Per poter stendere la vernice è necessaria una finestra di almeno 36-48 ore senza pioggia: l’asfalto, in sostanza, dev’essere asciutto».

