Cade dalla bicicletta in discesa, 26enne ferita

CASTELLEONE (14 novembre 2019) - Perde il controllo della bici, cade in discesa e una 26enne si procura diverse ferite. L'incidente si è verificato oggi poco dopo le 11.30 in piazza Borgo Serio. Soccorsa e trasportata in ospedale a Crema, la ciclista non sarebbe comunque in gravi condizioni. Sul posto, per accertare le cause della caduta, anche una pattuglia dei carabinieri di Castelleone.

