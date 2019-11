Castrum, appello al Comune: «Arrediamo la rocca»

SONCINO (14 novembre 2019) - Le stanze del castello così come erano seicento anni fa: non è un sogno ma una proposta concreta di Castrum che rivolge l’appello al Comune, chiedendo l’autorizzazione per arredare la rocca sforzesca con ornamenti e dettagli rievocativi.Tutto strettamente fedele ai documenti storici e con la cura affidata a dei professionisti, la Confraternita del Dragone di Pandino. Il municipio non nega l’interesse ma rimanda la decisione: «Da tempo stiamo valutando la proposta ma abbiamo deciso di non procedere ora che siamo a fine mandato visto che si tratta di una scelta che chiama in campo diversi fattori – spiega il sindaco Gabriele Gallina –. Sia chiaro, non è un no, semplicemente credo che sia qualcosa su cui si dovrà esprimere la prossima amministrazione».

