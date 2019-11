Libera Agricoltori in lutto, morto il consigliere Severgnini

MOSCAZZANO (13 novembre 2019) - Lutto in paese e nella Libera agricoltori, per l'improvvisa scomparsa di Ivan Severgnini, 42enne, consigliere dell'associazione (si occupava della sezione latte). Un malore improvviso ieri sera, poi la corsa in ospedale in ambulanza: ma non c'è stato nulla da fare. Severgnini viveva con la moglie e il figlio nella cascina Malmetuda: nel Cremasco, e non solo, era molto conosciuto. Profondo cordoglio da parte dei vertici dell'associazione, a cominciare dal presidente Riccardo Crotti, e da parte del personale della Libera.

