Faccia a faccia con l'incappucciato, ladro messo in fuga

ORZINUOVI (12 novembre 2019) - L’attenzione del padrone di casa e la prontezza del controllo del vicinato hanno permesso di sventare un furto nel weekend in via Fermi. È successo sabato sera, alle porte del centro storico. L’uomo incappucciato che stava cercando di forzare la porta-finestra della cucina di una villetta è stato messo in fuga dall’inquilino. Indaga l’Arma.

