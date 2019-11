Volontari dal Papa, in dono la bibbia ebraica

SONCINO (7 novembre 2019) - Il borgo a Roma, la Pro loco nella Santa Sede, l’ebraismo nel cuore della chiesa cattolica: un incontro storico quello che si terrà ai primi di gennaio in piazza San Pietro. I volontari del Museo della Stampa consegneranno per la prima volta in assoluto nelle mani di un Pontefice la prima pagina della Bibbia ebraica Soncino. «Per noi un grande onore e una straordinaria emozione – commenta il portavoce Giuseppe Cavalli –. Un ringraziamento particolare va al maestro Roberto Grazioli per avermi messo in contatto con la Curia di Cremona e al vescovo Antonio Napolioni per aver reso tutto questo possibile».

