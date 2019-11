Camion in bilico a bordo strada, disagi alla circolazione

CASTELLEONE (6 novembre 2019) - Cede la banchina, un camion esce dalla carreggiata e rimane pericolosamente in bilico tra la sede stradale e il campo. Nessun ferito ma, dalle 14.15 in poi, qualche disagio alla circolazione lungo la provinciale tra Castelleone e Romanengo all'altezza di Le Valli. L'autoarticolato viaggiava in direzione Fiesco. La sponda, anche a causa delle pioggia, evidentemente non ha retto al peso del veicolo. Sul posto i carabinieri di Castelleone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO