Crisi Pergolettese, la protesta dei tifosi davanti al Voltini

CREMA (6 novembre 2019) - Ultima in classifica, un bilancio di cinque pareggi e otto sconfitte, la zona salvezza che si allontana. Non ci stanno i tifosi della Pergolettese che hanno espresso tutto il loro dissenso in merito all'attuale situazione della loro amata squadra, appendendo il significativo striscione "Vergognatevi!!" davanti allo stadio Voltini.

