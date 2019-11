Halloween in rocca. Fiera horror: tutto esaurito

SONCINO (1 novembre 2019) - La notte più dark dell’anno fa il pieno di turisti e la rocca sforzesca diventa la casa di spettri, streghe e morti viventi. Successo per la festa di Halloween di Castrum Soncini e dell’associazione culturale Media Aetas che è riuscita a portare in paese migliaia di appassionati dell’oscurità. Tante le famiglie che hanno deciso di partecipare in maschera, regalando uno spettacolo suggestivo.

