I genitori: "Scuole poco curate, servono interventi"

SONCINO (1 novembre 2019) - Strutture fatiscenti e che avrebbero di più cura e pulizia: i genitori delle primarie e medie del borgo murato lanciano l’appello al mondo della politica e agli amministratori. Tante le segnalazioni arrivate al consiglio d’istituto che può solo dare risalto alla questione, come spiega il consigliere e genitore Fabio Incontro: «Tante mamme e papà ci hanno chiesto di intervenire per risolvere questioni come le pareti delle medie che cadono a pezzi, gli scalini all’ingresso delle elementari che sono sbeccati, la sporcizia vicino agli istituti e ancora la problematica delle aule usate come palestra e la possibilità di creare un polo scolastico, ma non spetta a noi. Ci sono tante criticità che è giusto segnalare e che credo dovrebbero essere una priorità politica dei partiti, senza distinzioni, in vista delle prossime elezioni. Lo dico da padre prima che da consigliere, sono temi che ci interessano molto». L’assessore Roberto Gandioli precisa che gli uffici ci stanno già lavorando: «Non conosco nel dettaglio tutti i casi a cui si riferiscono i genitori perché ci interfacciamo direttamente con l’istituto però – spiega il responsabile comunale dell’istruzione – il nostro ufficio tecnico, così come la dirigenza, ci segnala costantemente dove intervenire e compatibilmente coi tempi e i costi cerchiamo di farlo appena possibile. Attualmente ci sono una serie di lavori in programma ma devono ancora essere calendarizzati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO