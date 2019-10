Oasi: casa per i disabili. Inaugurata la nuova comunità

SONCINO (26 ottobre 2019) - Da oggi la cittadina murata è ancora più vicina alle famiglie con parenti affetti da disabilità: inaugurata la sede della Comunità Socio Sanitaria Oasi che ospiterà persone speciali da tutto il territorio. Strutturata come una vera e propria casa, può garantire assistenza agli inquilini, che per ora sono nove, 24 su 24. Per accedere ai servizi è sufficiente contattare la nuova onlus oppure rivolgersi ai servizi sociali del Comune.

Stamattina è stata inaugurata in via Brescia la nuova struttura sanitaria dell’Oasi, che approda nel borgo dopo 20 anni di attività a Corte de' Cortesi con Cignone. Ad accogliere gli ospiti, nove in tutto, e i tanti famigliari c’erano oltre al sindaco Gabriele Gallina col vice Fabio Fabemoli anche don Fabrizio Ghisoni, che ha dato la sua benedizione, e i rappresentanti delle associazioni e fondazioni amiche tra cui la presidente dell’ex ospedale Silvana Comaroli. Dopo i saluti istituzionali, il presidente Mario Santamaria ha illustrato ai soncinesi le nuove opportunità e servizi che l’Oasi può offrire al paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO