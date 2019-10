Orzinuovi, gattino salvato e adottato dai pompieri

ORZINUOVI (18 ottobre 2019) - Miagolii strazianti nel silenzio della periferia e residenti preoccupati ma per fortuna arrivano i pompieri e salvano il tenero micio, ora diventato loro mascotte, da una morte certa per soffocamento.

Si era infilato in un armadietto dell’Enel e, incastrato all’interno, non riusciva a liberarsi. Sfamato e coccolato in caserma, sarà adottato da un vigile del fuoco e andrà a vivere a casa sua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO