Amianto, via libera alla bonifica. Piscina più sicura

SONCINO (18 ottobre 2019) - Stop amianto vicino alle scuole: via libera dagli uffici e fondi già stanziati. Nelle prossime due settimane partirà il maxi cantiere di bonifica in via Galantino: l’obiettivo è rimuovere la copertura pericolosa dell’ingresso alle piscine, realizzata in amianto, e sostituirla con un materiale non nocivo. Poi interventi di miglioramento energetico, con l’isolamento a cappotto degli spogliatoi e dei corridoi. La cifra investita dal municipio è di 115mila euro in tutto, di cui 70mila messi dallo Stato col Decreto Crescita. Ma l’operazione, alla fine, potrebbe addirittura risultare praticamente a costo zero per i contribuenti soncinesi: «Per i 45mila euro che finanzia il Comune – spiega infatti il vicesindaco Fabio Fabemoli –, faremo richiesta al Gestore dei Servizi Energetici per la restituzione della somma in cinque anni».

