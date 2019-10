Furto in abitazione, ladra scoperta e denunciata

CASTELLEONE (17 ottobre 2019) - Nella mattinata del 21 settembre scorso si era verificato un tentativo di furto in abitazione ai danni di un’anziana di Castelleone, nel corso del quale l’autrice - una pregiudicata 49enne, originaria della Romania e residente in paese - veniva sorpresa dai parenti della vittima all’interno dell’abitazione a cui ha avuto accesso utilizzando un mazzo di chiavi che la vittima pensava di aver smarrito e che invece la stessa le aveva sottratto con uno stratagemma nei giorni precedenti. Nell’occasione la 49enne non aveva avuto il tempo di asportare nulla e veniva denunciata dai Carabinieri di Castelleone per tentato furto. L’anziana proprietaria dell’immobile, nei giorni successivi, si è accorta però della mancanza di alcuni monili in oro e denaro in contante. Le indagini eseguite dai militari consentivano di individuare quale autrice del furto la stessa 49enne; non solo, l’attività svolta dai carabinieri ha permesso di recuperare parte della refurtiva, rinvenuta e sequestrata presso un attività di 'compro-oro' di Crema. La pregiudicata veniva nuovamente deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Cremona, questa volta per furto in abitazione.

