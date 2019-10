Alle poste mancano i contanti, disagi per i clienti

SONCINO (10 ottobre 2019) - L’eco del colpo con la bomba al Postamat di via Galantino si sente ancora oggi: a quasi un mese di distanza dal furto esplosivo, il bancomat dell’ufficio resta murato e inutilizzabile. Forti disagi per le centinaia di clienti che ogni mattina affollano gli sportelli: il contante manca e prima delle 10 non si può ritirare neppure un euro. L’azienda ne è al corrente ma rassicura: «Misure temporanee dovute agli accadimenti recenti. Contiamo di ripristinare il normale servizio nel nostro interesse e della cittadinanza nel più breve tempo possibile».

