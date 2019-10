Affreschi a rischio, è scontro tra Belviolandi e Maestri

SONCINO (8 ottobre 2019) - E’ scontro di fuoco tra due delle più importanti associazioni culturali del paese dopo la rievocazione storica che ha animato il castello nel weekend appena trascorso. Gli Amici della Rocca di Mauro Belviolandi hanno accusato gli organizzatori della manifestazione, Castrum Soncini di Fabio Maestri, di scarso rispetto nei confronti degli affreschi quattrocenteschi della rocca, appena restaurati, perché alcuni rievocatori vi avrebbero appoggiato i loro stand. Ma gli speleologi col pallino del turismo respingono le accuse al mittente e rilanciano: «La prossima volta s’informino meglio. Quel banchetto, che non ha toccato il muro, era proprio la ricostruzione di un impalcatura per affrescatori medievali. Altro che mancanza di rispetto, è per far conoscere meglio a tutti la bellezza degli affreschi». La bagarre non sembra destinata a concludersi nel breve periodo e anzi ha infiammato i sostenitori dell'uno e dell'altro schieramento sui social, dove lo scontro è diventato virale.

