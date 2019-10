Gara di aratura, in migliaia al Grandoffio

SONCINO (8 ottobre 2019) - Motori rombanti, tradizione, divertimento e un mare di visitatori: strepitoso successo per la settima edizione della Gara di aratura di Soncino. Turisti e appassionati da tutto il Nord Italia hanno invaso la cascina Grandoffio di Sotto per assistere alle emozionanti sfide. In sella al trattore si sono contesi il titolo di migliori piloti agricoltori da tutto il Cremonese, dal Bresciano e, dal Bergamasco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO