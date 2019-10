Esercenti raggirati,:«Tradita la fiducia»

SORESINA/CASALBUTTANO (4 ottobre 2019) - Si fa consegnare dei soldi per sponsorizzare una presunta esibizione cinofila, ordina fiori e targhe da utilizzare per le premiazioni ma poi sparisce nel nulla: dopo gli episodi avvenuti a Soresina cadono nella trappola anche diversi commercianti di Casalbuttano. «Ha detto di far parte di un’associazione a favore degli animali. È stato convincente, ci ha ordinato parecchio materiale ma ha voluto subito i 30 euro di sponsor. Purtroppo ci siamo fidati». E ora dopo le segnalazioni a carabinieri e polizia locale le indagini stanno proseguendo. Ad architettare la truffa sembra sia un 50enne. L’uomo si è infatti presentato come responsabile dell’allevamento del pastore tedesco Ca’ del lupo di via Roma, presunta associazione di Cremona. Lasciando partita Iva (poi risultata non valida) e recapito telefonico. Numero di cellulare che dopo giorni di latitanza i commercianti hanno provato, senza successo, a comporre. Il truffatore ha fatto leva sulla sensibilità dei casalbuttanesi verso gli animali per cercare di riscuotere piccole somme di denaro. Che moltiplicate per i diversi commercianti presi di mira tra Casalbuttano e Soresina gli hanno comunque permesso di racimolare un bel gruzzoletto.

