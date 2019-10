Marcia Valle dell’Oglio, in 900 alla camminata solidale

SONCINO (2 ottobre 2019) - Un mare di podisti, tutti in corsa per la solidarietà: si è rivelata un successo anche oltre le aspettative, confermando i numeri già convincenti delle passate edizioni, la Marcia della Valle dell’Oglio. La manifestazione, organizzata dai volontari del borgo insieme al Parco Oglio Nord, ha permesso di raccogliere i fondi necessari a coprire le tante iniziative di Avis Aido Amici dello Sport di Soncino che si svolgeranno nel corso dell’anno. Il premio per il gruppo più numeroso di questa edizione è andato alla compagine vicentina di Bassano del Grappa con gli 85 corridori della Santa Croce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO