Scuole: nonni vigili a tempo pieno, studenti più sicuri

SONCINO (25 settembre 2019) - Sono soltanto in due ma, da soli, riescono a tenere al sicuro bambini e adolescenti che entrano ed escono ogni giorno da scuola, sia alle elementari di via Marconi che alle medie di via Galantino. Luigi Lettieri e Luciano Roccatagliata sono i super nonni vigili che aiuteranno, per tutto l’anno scolastico, gli agenti della polizia locale di Soncino a sorvegliare il traffico. È grazie a loro che, nonostante l’esiguo numero di pettorine, il servizio può essere garantito a tempo pieno anche quest’anno. Nei giorni scorsi l’incontro col sindaco, l’assessore Roberto Gandioli, i vigili con la comandante Giuliana Pennacchio, e la nuova dirigente scolastica Alessandra Goffi: «Ringrazio a nome mio e dell’amministrazione comunale i volontari che riescono ancora a rendersi disponibili per portare avanti questo importante servizio per i nostri ragazzi e per la comunità – ha commentato Gabriele Gallina –. Vorrei anche ringraziare e ricordare tutte le persone che hanno svolto questo importante servizio in passato e che ora per diversi motivi non riescono più a dare la loro disponibilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO