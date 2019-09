Addio a Torriani, storico prof ed ex assessore

SONCINO (16 settembre 2019) - Si è spento tra le braccia dei suoi cari uno dei personaggi più influenti della storia recente del borgo, grande figura legata alla cultura e al mondo del volontariato. Piergiorgio Torriani, storico docente dell’istituto Giovanni XXIII e tra i fondatori del circolo culturale Argo, aveva 61 anni.

Lutto e dolore profondo nella comunità soncinese che perde uno dei suoi punti di riferimento. Torriani, da tempo in lotta contro una terribile malattia, è stato per decenni la guida dei giovani, dentro e fuori da scuola. Stimato e amato docente, dalla sua cattedra ha creato la compagnia teatrale Arca di Noè portando i ragazzi del borgo sui più prestigiosi palcoscenici del territorio. Attivo in politica, ha sempre militato nelle fila del centrosinistra, ricoprendo anche l’incarico di assessore nella giunta Pisati.

Studenti ed ex compagni di vita mercoledì alle 9.30 si ritroveranno in Pieve per l’estremo saluto a un grande prof e insostituibile amico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO