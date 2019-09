Rissa in strada, un ferito

ORZINUOVI (14 settembre 2019) - Botte da orbi e un ricovero ospedaliero ma, per fortuna, nessuna conseguenza grave. Sirene nella notte a Orzinuovi dove i carabinieri della compagnia di Verolanuova sono dovuti intervenire per sedare un diverbio tra due residenti degenerato in una vera e propria rissa. I contendenti hanno deciso di non sporgere denuncia. Le cause del bisticcio finito a pugni sono attualmente al vaglio dell’Arma.

Nella tranquilla via Einaudi, immediata periferia a un chilometro e mezzo dalla piazza in piena zona commerciale, due conoscenti si sono dati appuntamento per risolvere questioni personali. La dinamica è ancora poco chiara ma pare che i due trentenni, che inizialmente avrebbero avuto un semplice scontro verbale, abbiano rapidamente perso le staffe. La situazione è quindi degenerata in men che non si dica e i residenti, allarmati, hanno chiamato il 112. All’arrivo dei militari da Verolanuova gli animi si sono subito calmati e i carabinieri sono riusciti a ricondurre gli orceani alla ragione.

