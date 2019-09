Corriere con patente falsa, denunciato

SPINO D'ADDA (10 settembre 2019) - Denunciato dalla polizia stradale di Crema un 40enne di origini sudamericane - già oggetto di un provvedimento di espulsione - per possesso di una patente falsa. L'uomo, al volante di un furgone per la consegna delle merci, è stato fermato ieri pomeriggio sulla Paullese, nel corso di un posto di controllo all'altezza del ponte sul fiume Adda. A bordo anche un connazionale 26enne, trovato in possesso di un cutter e denunciato a sua volta a piede libero per porto d'arma da taglio.

