Bmw sospetta intercettata dai carabinieri, era rubata

CASTELLEONE (6 settembre 2019) - Prima l’inseguimento sulla Paullese, poi la caccia all’uomo nei campi (che è riuscito a far perdere le proprie tracce sfruttando l'oscurità). Mercoledì sera, tra le 20.30 e le 22.30, diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Crema sono confluite a Castelleone per ricercare l’uomo alla guida di una Bmw intercettata lungo l’ex statale. Segnalata dai varchi come rubata, e subito braccata dai militari, l’auto è uscita dal centro abitato di Madignano e ha proseguito in direzione Castelleone, dove gli uomini dell’Arma avevano predisposto un posto di blocco.

