Omicidio Fiori, «Vergogna archiviazione»

SONCINO (25 agosto 2019) - Dalla morte del giovane manager soncinese Alessandro Fiori è passato più di un anno e mezzo e ancora la giustizia non ha saputo fornire neppure una risposta. Come se non bastasse, ora arriva anche il crudele smacco per la famiglia: dalla Turchia, pare, potrebbe arrivare la notizia dell’archiviazione del caso di omicidio. Lo spiega, nel dolore e nella rabbia, il padre Eligio che combatte da mesi contro il silenzio e il disinteresse delle autorità del Bosforo: «Sono passati ormai tre mesi dall’ultima volta che ho avuto notizie dalla Turchia. Anche il mio avvocato è allibito e non se ne capacità. L’unica possibilità, mi ha spiegato, è che puntino ad archiviare tutto. E’ terribile e scandaloso».

