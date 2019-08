Famiglia e disabilità: il tour del ministro Locatelli

RIVOLTA D'ADDA (24 agosto 2019) - Il ministro alla Famiglia Alessandra Locatelli ha iniziato il suo tour in terra cremasca questa mattina, a Rivolta d'Adda, in visita alla Onlus Camminiamo insieme, che si occupa di una decina di disabili. Cinquanta volontari li accompagnano in diverse attività: orto sociale, laboratori, iniziative culturali e di sostegno alle famiglie. «Sono piacevolmente stupita, emozionata e sorpresa - ha commentato il ministro Locatelli - da una realtà come questa e da come i volontari la conducono. Davvero con il cuore e con professionalità. Grazie».

Il ministro, accompagnato nella giornata cremasca dall'onorevole Claudia Gobbato, sarà alle 16 all'Ac Crema non vedenti del centro San Luigi e dalle 18 a Castelleone per incontrare l'orchestra Magica Musica e la società Liberi e Forti, che ospita la scuola di danza per non vedenti dell'Uici Ballo Anch'Io.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO