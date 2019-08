Guerra ai rifiuti. Raccolto un quintale di plastica

SONCINO (22 agosto 2019) - Il Parco dell’Oglio e le sponde fluviali sono sempre più inquinate per colpa degli incivili, ma fortunatamente c’è chi non si arrende e ha già dichiarato guerra ai rifiuti. Legambiente è scesa in campo con i suoi volontari e tanti cittadini di tutte le età per far rinascere la riserva. Solo nella prima giornata è stato raccolto oltre un quintale di plastica, già smaltita. E sabato si riparte. «Faremo di tutto per tenere sempre pulito ma bisogna pensare tutti insieme a nuove soluzioni per sensibilizzare la gente sul tema ambientale», è il commento di Franco Ferrandi del circolo Valle dell’Oglio. «Legambiente ha il nostro pieno e massimo sostegno. La cura dell’ambiente e la sua tutela sono priorità imprescindibili», ha assicurato l’assessore alla partita Elvira Ambrogi.

