Bocconi avvelenati, tre gatti morti: massima allerta

ORZINUOVI (22 agosto 2019) - E’ massima allerta alle porte del centro storico della Capitale della Bassa dove, a seguito della denuncia di una residente, è scattato l’allarme dei bocconi avvelenati. Tre le vittime, una gatta adulta e due cuccioli. I veterinari hanno confermato la presenza nei corpi di sostanze nocive. Indaga la polizia locale.

Paura, sconcerto ma soprattutto tanta rabbia a Orzinuovi, in via Lonato, dove martedì sera è venuta alla luce la tragica questione dei bocconi avvelenati. Purtroppo a farne le spese, come spesso accade, sono stati degli animali domestici.

