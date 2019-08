Borgo Serio, dopo un anno riapre il ponte ciclopedonale

CASTELLEONE (21 agosto 2019) - Un anno dopo, addio transenne. Oggi riapre il ponte ciclopedonale di Borgo Serio, sostituito dal Comune dopo che la precedente struttura, nell’agosto del 2018, era stata giudicata non più sicura. Non sarà un’apertura definitiva ma temporanea, in quanto l’opera non è ancora ultimata. Tuttavia, in attesa di essere completata e rifinita esteticamente, è già in grado di reggere il transito di pedoni e biciclette (meglio, in questa fase, se accompagnate a mano). «Restano da eseguire ancora alcuni lavori – spiega il sindaco Pietro Fiori –; possono sembrare dei dettagli ma in realtà hanno la loro importanza. Mi riferisco alla posa della pavimentazione, alla tinteggiatura dei corrimani, all’installazione dei punti luce e soprattutto alle rampe di accesso: quasi tutti interventi che competono al Comune. Quando verranno portati a termine sarà necessario predisporre la chiusura del ponte ancora per qualche giorno, poi come ultima operazione verranno sistemati i parapetti, indispensabili per impedire il passaggio dei veicoli a motore».

