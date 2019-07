Orzinuovi, trattore contro furgone. Due feriti in ospedale

ORZINUOVI (31 luglio 2019) - Carambola e grande paura questa mattina sulla strada che porta dalla Capitale della Bassa a Roccafranca. Un trattore si è ribaltato, urtando un furgone. Fortunatamente due delle tre persone coinvolte non sono rimaste ferite gravemente ma sono comunque state accompagnate in ospedale all’ex Mellino Mellini e al Civile per accertamenti, poi dimessi. La dinamica è al vaglio della polizia stradale.

È accaduto tutto poco dopo le 11, proprio sulla strada che poco più di un mese fa ha visto perdere la vita la giovanissima Doriana Maria Serbu. Fortunatamente, questa volta, i protagonisti del sinistro se la sono cavata senza gravi conseguenze. La strada è rimasta chiusa al traffico fino al tardo pomeriggio per permettere il recupero dei feriti da parte dei Vigili del fuoco e della Croce Verde e del trinciato dagli operai. La ricostruzione della dinamica dell’incidente, probabilmente provocato da un malfunzionamento del mezzo o da una distrazione, è affidata agli agenti della Polstrada di Chiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO