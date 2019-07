Borgo Serio, nuovo ponte sul canale

CASTELLEONE (31 luglio 2019) - Undici mesi dopo la chiusura, il ponte di Borgo Serio sta per essere riaperto. La struttura in legno, giudicata pericolosa nell’agosto 2018 e rimossa definitivamente la scorsa primavera, non era riparabile. Anche per evitare di ritrovarsi in futuro in situazioni analoghe (cedimenti e divieti), il Comune ha scelto di cambiare materiale, optando per una soluzione in acciaio. L’opera, lunga diciassette metri e larga tre, è costata circa 100 mila euro. Lunedì mattina il braccio meccanico di una gru l’ha adagiata lungo il colatore del Serio Morto, e da 48 ore gli operai sono al lavoro per completare gli ultimi dettagli che precedono il posizionamento sulle due sponde. Questione di ore e il collegamento ciclopedonale tra la parte bassa e la parte alta del borgo tornerà a essere disponibile.





