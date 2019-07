Movida e decibel, residenti esasperati

SONCINO (31 luglio 2019) - Non sono bastati i richiami, gli appelli e neppure le minacce e ora resta una sola settimana prima che il Comune decida di passare alle maniere forti. Nel weekend appena passato via Brescia è stata nuovamente teatro di forti proteste per il volume fuori controllo delle discoteche. I residenti hanno di nuovo preso d’assalto centralino e uffici del municipio per chiedere una soluzione definitiva che permetta loro di tornare a risposare. L’ente sta valutando la possibilità di intervenire con la sospensione delle licenze per gli imprenditori meno collaborativi.

