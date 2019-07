Vandalismi, auto a pezzi

CASTELLEONE (30 luglio 2019) - Lascia l’auto in sosta nel parcheggio delle scuole medie e la ritrova qualche ora più tardi con le quattro gomme a terra e il parabrezza in frantumi. Semplice atto vandalico o dispetto ad personam? E’ quanto dovranno chiarire i carabinieri, mobilitati dalla denuncia presentata dalla vittima, un uomo residente nel borgo.

L’episodio risale a qualche giorno fa, ed è tra i più gravi nel suo genere mai registrati nel borgo. In passato si erano già verificate situazioni simili, con danni seri ma mai così consistenti.

