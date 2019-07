Greenway, altro passo. Si va fino al lago in bicicletta

SONCINO (30 luglio 2019) - A cinque anni dalla sua nascita oggi la Greenway della Valle dell'Oglio è completa al 90%. Gli ultimi tratti a essere stati inauguratati sono quelli di Bordolano/Quinzano e, nei giorni scorsi, il percorso Calciano che collega Soncino alla Bergamasca. Adesso soncinesi e orceani possono comodamente raggiungere in sella o a piedi Sarnico (Bs), Cividate Al Piano (Bg) e Gabbioneta. Ora la sfida, però, riguarda i costi, come spiega il presidente del Parco Oglio Nord Luigi Ferrari: «Stiamo dialogando con l’assessore regionale Fabio Rolfi per trovare le coperture necessarie all'imponente manutenzione che dovrà essere fatta ogni anno».



La Greenway della Valle dell'Oglio è stata di recente premiata come ciclabile più bella e funzionale d’Italia ma il progetto è ben lontano dall’essere concluso. Completati i collegamenti tra Soncino e Orzinuovi e Quinzano d'Oglio e Bordolano adesso le tre province, Cremona, Bergamo e Brescia, sono quasi totalmente unite da un’unica lunga pista.

