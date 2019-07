Orzinuovi, la super birra. Rolfi: "Eccellenza tutta lombarda"

ORZINUOVI (24 luglio 2019) - Alla scoperta di una delle più grandi eccellenze produttive della Lombardia e di un possibile futuro per tanti imprenditori e artigiani italiani: ieri l’assessore regionale Fabio Rolfi e la consigliera Federica Epis hanno visitato il birrificio La Fenice di Orzinuovi, creatore della birra premiata per tre anni di fila come la migliore d’Italia. Rolfi ed Epis hanno incontrato nel birrificio di via Vittorio Veneto Ruben Gallia, l’uomo dietro alla fortunata storia de La Fenice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO