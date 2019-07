Ponte dell'Oglio, via ai cantieri di rinforzo

SONCINO (18 luglio 2019) - Dopo anni fra richieste, progetti, allarmi e paure, sono finalmente partiti i lavori da 200mila euro per la messa in sicurezza del ponte sull’Oglio simbolo delle due cittadine rivierasche. L’opera di rinforzo degli argini, ormai quasi completamente scomparsi a causa dell’erosione, non sarà conclusa prima di settembre. Nel frattempo possono tirare un sospiro di sollievo centinaia di pendolari e autotrasportatori perché, assicura il vicesindaco Fabio Fabemoli: «Il ponte resterà sempre aperto».

