Scuola di restauro hi-tech, vacanze diverse per bambini

SONCINO (14 luglio 2019) - Restauratori non per un giorno ma per due settimane: la scuola, per i bambini più volenterosi della città, comincerà con 12 giorni d’anticipo. Da lunedì 26 agosto a venerdì 6 settembre, al posto del classico pre scuola, i piccoli delle elementari potranno cimentarsi in un corso speciale di restauro, guidati da esperti e con attrezzatura hi-tech, dalla produzione di modelli 3D ispirati ai monumenti del paese fino ai laboratori sulle tecniche per il recupero di affreschi e meraviglie architettoniche. E’ anche un grande aiuto per i genitori che, già tornati al lavoro, sapranno di lasciare i bambini in mani sicure e per uno scopo nobile. Il tutto è finanziato dall’Europa grazie ai Fondi Strutturali Pon.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO