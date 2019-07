L'amministrazione: «La famiglia è uomo e donna». E l'opposizione insorge

ORZINUOVI (12 luglio 2019) - Nelle linee programmatiche della nuova amministrazione c’è una frase che scatena la polemica: «Sostegno della famiglia tradizionale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna». La posizione netta, messa nero su bianco e ribadita nel corso del primo consiglio comunale, scatena la reazione dell’opposizione. Per Orzinuovi Cresce di Fiorenza Gardoni si tratterebbe di una discriminazione che «tralascia tutte le altre forme di convivenza regolate dallo Stato italiano». Ma il capogruppo Carlo Lombardi non è d’accordo e dà poco peso all’espressione utilizzata: «La minoranza fa osservazioni molto superficiali. Il Comune di Orzinuovi non discrimina in alcun modo e mai lo farà. La frase citata esprime semplicemente la posizione dei partiti che compongono la maggioranza ma non ci sarà nessuna differenza di trattamento tra i cittadini eterosessuali e omosessuali che hanno pari dignità e diritti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO