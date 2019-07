Addio Scienze Umane. Dopo 50 anni, chiude il liceo

SONCINO (10 luglio 2019) - Il prossimo anno scolastico sarà l’ultimo per il liceo di via Galantino: la quinta classe arriverà alla maturità e poi il corso di Scienze Umane, già scuola magistrale e socio-psico pedagogico, chiuderà per sempre i battenti dopo 50 anni. La decisione è stata dettata dal numero sempre minore di iscrizioni negli anni. «Certo resta dell’amaro in bocca ma oggi il nostro territorio e tutto il Paese chiedono altro – commenta il dirigente scolastico di InChiostro Alessio Gatta –. E’ stata un’esperienza lunga e molto importante che non dimentichiamo. Il corso di formazione professionale invece continuerà e, anzi, senza dubbio alcuno ci saranno continui miglioramenti del servizio e dell’offerta».

