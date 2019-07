Tubi rotti e crateri. L'asfalto cede, cantieri al via

SONCINO (5 luglio 2019) - Tubature rotte e asfalto groviera in via Borgo Sera e agli incorci di via Belvedere, Galantino, Zanardi e Matteotti. La rete idrica del centro storico va in tilt e le perdite danneggiano anche la strada malmessa. Disagi per i residenti che hanno avuto per una giornata l’acqua a singhiozzo e per gli automobilisti imbottigliati fra i cantieri ma l’intervento di Padania Acque è stato immediato. Resta però il problema delle buche e crepe nel salotto buono del borgo: il Comune ha stanziato centinaia di migliaia di euro per risolverlo.

